Denizlispor yine kayıp

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta orta sıralarda yer alan Denizlispor, deplasmanda Kolibri Ağrı 1970 FK'ya tek golle mağlup oldu: 1-0. Sezona iyi başlayan, ancak son haftalarda düşüşe geçen yeşilsiyahlılar, Büyükçekmece Tepecikspor'un ardından Ağrı'ya da mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Ev sahibi ekip 37. dakikada Enes Yiğit'in attığı golle üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Denizli temsilcisi 6 puanda kalarak korkulu rüya görmeye başladı.