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Manisa Futbol’a yan bakılmıyor

HABER MERKEZİ
Manisa Futbol’a yan bakılmıyor
Birinci Lig'de Ege'yi temsil eden tek takım olarak dikkat çeken Manisa FK, evinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 8 maçta aldığı iki yenilgiyi de deplasmanda alırken sahasında oynadığı 4 maçta da rakiplerine geçit vermedi. Bu 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 de beraberlik elde eden Manisa ekibi, Sakarya ve Adana ile puanları paylaştıktan sonra üst üste Yeni Malatya ve Gençlerbirliği'ni yenmeyi başardı. Ligde 14 puanla 4. sırada zirveye ortak olan siyah-beyazlılar, milli ara dönüşü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Ege ekibi, dış sahada 12 puanın 6'sını hanesine yazdırırken Doğu ekibi önünde çıkışını sürdürmek istiyor.
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