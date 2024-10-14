Manisa Futbol’a yan bakılmıyor

Birinci Lig'de Ege'yi temsil eden tek takım olarak dikkat çeken Manisa FK, evinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 8 maçta aldığı iki yenilgiyi de deplasmanda alırken sahasında oynadığı 4 maçta da rakiplerine geçit vermedi. Bu 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 de beraberlik elde eden Manisa ekibi, Sakarya ve Adana ile puanları paylaştıktan sonra üst üste Yeni Malatya ve Gençlerbirliği'ni yenmeyi başardı. Ligde 14 puanla 4. sırada zirveye ortak olan siyah-beyazlılar, milli ara dönüşü deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. Ege ekibi, dış sahada 12 puanın 6'sını hanesine yazdırırken Doğu ekibi önünde çıkışını sürdürmek istiyor.