Petkim’de seri sonu

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansı bu sezona da taşıyan ve eleme turlarını geçerek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka galibiyetinin ardından ikinci haftada ligin yeni ekiplerinden Mersin Spor'a konuk oldu. Dengeli ve düşük skorlu başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğini Petkim 14-16 önde geçti. İkinci çeyreğin başında yaklaşık 4 dakika sayı bulamayan İzmir ekibi, rakibinin 14-0'lık serisine engel olamadı. Kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk yarısı 37-28 Mersin'in üstünlüğüyle sona erdi.

BİR TÜRLÜ ÖNE GEÇEMEDİ

Üçüncü çeyreğin başında yediği basketin ardından savunmasını sertleştiren Aliağa, 8-0'lık seriyle farkı üç sayıya kadar indirdi: 39-36. Ancak bu dakikalarda ev sahibi hücumda tekrar etkili oldu ve Petkim'in hücumlardan boş dönmesiyle fark 11'e kadar çıktı: 53-42. Son periyodun ilk dakikalarında bulunan karşılıklı sayıların ardından Aliağa Petkim Williams ve Russl'ın etkili oyunuyla yine 8-0'lık seri yakalayarak farkı eritti: 56-52. Ancak Petkim yine farkı tek topa indiremedi ve Mersin skoru 62-52 yapmayı başardı. Kalan dakikalarda Petkim'in çabaları yeterli olmadı ve Mersin maçı 67-57 kazandı. 2'de 2 yaparak sezona başlayan Mersin'de Olaseni 15, Simmons da 12 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. İlk yenilgisini alan Petkim'de Russell'ın 15, Williams'ın da 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.