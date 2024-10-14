Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılan Tiago Çukur Hollanda’da coştu!

Watford'dan büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Tiago Çukur potansiyeli ile heyecanlandırmıştı.

FENERBAHÇE MADDESİ

2022'de o dönem ilk kez A Milli Takım'a da seçilen Tiago sarı-lacivertli kulüpte beklenti yarattı. Fenerbahçe kariyerinde bekleneni karşılayamayan Çukur, Dender, Beveren ve Ümraniyespor'a kiralanmıştı. Bu sezon ise geri alma opsiyonu Fenerbahçe'de olma şartıyla bedelsiz olarak Roda'ya gitti.

8 MAÇ 4 GOLE KATKI

Tiago, Hollanda 2. Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 2 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaptı. Roda, ligde 9 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMEDİ

2022 yılında Watford'dan 250 bin euro karşılığında transfer olan Tiago Çukur, sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkmadı.