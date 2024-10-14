Türk önde Türk ileri

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta zirvede yer alan A Milli Futbol Milli Takımı bugün kritik maçta İzlanda'ya konuk oluyor. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Son olarak Karadağ'ı Samsun'da tek golle yenen Milliler 7 puanla zirvede yer alırken, rakibi İzlanda'nın ise 4 puanı bulunuyor. Grupta Galler 5 puanla Türkiye'yi takip ederken, puanı olmayan Karadağ ise son sırada konumlanıyor. A Milli Takım, zorlu deplasmandan zaferle dönerek hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak, hem de İzlanda ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR

Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan bu mücadelede forma giyemeyecek. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 349'u resmi, 285'i özel toplam 634 maç oynayıp, biri hükmen 247 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 271'i deplasmanda, 274'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 865 gol attı, kalesinde 906 gol gördü.

A MİLLİ TAKIM ZİNCİR KIRACAK

A Milli Futbol Takımı, bugün İzlanda ile 15. randevuya çıkacak. Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi. A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.