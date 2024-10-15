İçimizi ısıtan sonuç

EURO 2024'te sergilediğimiz iyi performansın ardından oldukça iyi bir giriş yaptığımız Uluslar B Ligi 4. Grup'ta soğuk ve gri İzlanda deplasmanına çıktık. Geride kalan üç maçta iki galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla zirvede yer aldığımız grubun dördüncü maçında da yeşil zemine mutlak galibiyet parolasıyla ayak bastık. Futbolcularımız sadece İzlanda takımına karşı değil, soğuk hava koşulları ve yeşil zeminle de kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. İzlanda karşısında mücadeleye istediğimiz gibi başlayamadık ancak millilerimiz ikinci yarıda kendine geldi.

KEREM'E BÜYÜK ALKIŞ

A Milli Futbol Takımımız İzlanda'da soğuk ve zemin nedeniyle istediği futbolu ortaya koymakta çok zorlandı. İlk yarıda ikili mücadelelerde ve havuza düşen toplarda etkili olamayan kırmızı-beyazlılar, organize olamadı ve soyunma odasına geride gitti.

İkinci yarıda ise bambaşka bir milli takım sahadaydı. Her şeye rağmen daha organize, daha atak, fiziksel anlamda rakibe net cevaplar veren bir takım haline geldik ve 5 dakikada bulduğunuz iki golle avantajı aldık.

Ardından yine basit gol yeme hastalığımız nüksetti. Ancak 88'de Arda, 90+5'te Kerem kusursuz bir golle galibiyeti perçinledi. Pes etmeyen, mücadele eden, pozitif futbol oynamaya çalışan ve başaran A Milli Futbol Takımımız dün akşam buz gibi bir havada aldığı sonuçla içimizi ısıttı.