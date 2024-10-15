Kuşadasıspor dibe demir attı

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta son olarak Ege derbisinde Karşıyaka'ya 2-0 mağlup olan Kuşadasıspor'da düşüş engellenemiyor. Sezona Bülent Ataman önderliğinde başlayan siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adamla yollar ayrılırken, henüz yeni imza atılamadı. Sırasıyla Anadolu Üniversitesi, Hopaspor, Kahramanmaraş, Bornova 1877, Silifke Bld ve son olarak Karşıyaka'ya yenilen Aydın ekibinde taraftarlar da yönetime tepki gösteriyor. Stadın bakımda olması nedeniyle Karşıyaka maçını Tire'de oynayan siyah-beyazlıları desteklemeye 400 taraftar gelirken, maç sonu tepki vardı. Öte yandan teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Bayram Sevindik'te müsabakayı canlı olarak takip etti.