Manisa FK’da gençler beğenildi

MILLI arada Süper Lig'in iddialı takımlarından Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşan Manisa FK, ideal 11'e yakın çıktığı maçta 3-2 yenilmesine rağmen mücadelesiyle beğenildi. Siyah-beyazlılar pazar günkü Iğdır FK maçı öncesi milli arayi iyi geçirdiğini gösterdi ve hazır bir görüntü verdi. İzmir ekibi karşısında Alperen, Bartu, Awuku, Cissokho, Oğuz, Ramirez, Fofana gibi as oyuncularını 11'de değerlendiren siyah-beyazlılar Ramirez ile öne geçti.

SÜRELERİ ARTACAK

Ardından 2'si penaltıdan olmak üzere yediği 3 golle devreyi 3-1 geride kapattı. İkinci devre fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları sahaya süren teknik heyet, farkı 1'e indirdi ve mücadele 3-2 Manisa temsilcisinin yenilgisiyle kapandı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un özellikle gençlerin performansından mutlu olduğu ve pazar günü ligde oynanacak Iğdır FK karşılaşmasında Göztepe maçında beğendiği oyuncuların süresini artıracağı ifade edildi.