Manisa yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında evinde Bursaspor'a 81-73 yenilen Manisa Basket ikinci haftada deplasmanda konuk olduğu Darüşşafaka'ya 94-86'lık skorla mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan Manisa temsilcisi mücadeleye istediği gibi başlayamazken, İstanbul ekibi mücadelenin ilk periyodunu 34-24 önde tamamladı. İkinci periyotta da istediği isabet ve savunma istatistiklerine ulaşamayan Manisa Basket soyunma odasına 16 sayı farkla 56-40 geride gitti.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de varlık gösteremeyen Manisa temsilcisi 78-63'lük skorla son periyoda başladı. Besson'ın 26, White Jr.'ın 16 sayılık performanslarıyla Manisa Basket, son çeyrekte farkı 8'e kadar indirse de Darüşşafaka'yı yakalayamadı ve parkeden 94-86'lık skorla eli boş ayrıldı.