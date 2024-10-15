Yumruk yok, rakip saldırdı

TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. haftasında Balıkesirspor, 2-1 kaybettiği Amasyaspor deplasmanında sahalarda ender görülen olaylara maruz kaldı. Kadroya alınmayan ve tribünde yer alan 2 Amasyasporlu futbolcu, mücadelenin son dakikalarında Bal- Kesli futbolculara saldırdı. Uzatma dakikalarında 2 Amasya, 2 Balıkesirli futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hatta Teknik Direktör Levent Eriş'e kendi futbolcusu Yiğit Epözdemir'in yumruk attığı iddia edildi. Ardından yumruk söylemi Yiğit tarafından yalanlandı. Teknik Direktör Levent Eriş de, yayını yapan yerel televizyon kanalının pozisyonu süzememesi sebebiyle olayı yanlış aksettiğini, böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

27 YILLIK KARİYERİMDE İLK OLDU

Olayla ilgili görüşlerini belirten Eriş, "Spikerin, görmeden yaptığı bir yorum oldu. Yumruk attığı iftirası atılan çocuk daha 17 yaşında. Upuzun bir geleceği var. Onun geleceği, benim de geçmişimi zedeleyecek, uydurma bir habere konu olduk. Asıl konuşulması gerekenler, Amasya'da bize yapılan çirkin saldırı. Amasyalılar bize saldırdı. 27 yıllık antrenörlük hayatımda ilk kez böyle bir olaya maruz kaldım" diye konuştu.

HACIOSMANOĞLU BENİ ARADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Milli Futbol Takım ile gittiği İzlanda deplasmanından kendisini aradığını ifade eden Teknik Direktör Eriş, "Yumruk olayının aslını sormak için benimle görüştü. Ben de kesinlikle böyle birşeyin olmadığını, Amasyaspor ile gerilim yaşadığımızı söyledim. Doğu bölgesinde sayısız deplasmana gittim ama ilk defa böyle bir saldırıya maruz kaldım" dedi.