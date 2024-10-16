Cansu Özbay akademi startı verdi

A Milli Voleybol Takımımızın ve VakıfBank'ın başarılı pasörü Cansu Özbay, hayallerini süsleyen bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Cansu Özbay Voleybol Akademi Spor Kulübü Güzelbahçe'de açıldı. Başarılı voleybolcu sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Akademide haftanın 4 günü profesyonel eğitim verilecek.

"Hayalini kurduğum akademi tüm gençleri bekliyor" diyen Özbay "Akademimiz, gençlerimize yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı sunarken, alanında uzman eğitmen kadromuzla, spor alanında kariyer yapmak isteyen her bireyin yanında. 7-14 yaş arası kız sporcular için özel antrenmanlar ile sporun gücünü keşfet, takım ruhunu geliştir ve eğlencenin tadını çıkar. Katılmak için vakit kaybetme, TED İzmir Koleji Güzelbahçe Kampüsü'nde buluşalım" dedi.

Kulüpte çalışmalar hafta içi salı-perşembe günleri 16.30- 18.00, cumartesi-pazar ise 14.00- 18.00 saatleri arasında olacak.