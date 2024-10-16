Manisa’nın iki yüzü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta evinde Bursaspor'a yenilerek taraftarlarını üzen Manisa Basket, ikinci haftada da Darüşşafaka deplasmanında umduğunu bulamadı ve parkeden 94-86 mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki grubuna 2 galibiyetle başlayan Ege temsilcisi, ligde ise tam tersi bir görüntü çizmiş oldu.

ZOR MAÇLARI KAZANMIŞTI

Sezona Avrupa kupasında zorlu Murcia deplasmanında uzatmada aldığı 103-97'lik galibiyetle başlayan Manisa Basket, ardından ligdeki ilk maçında sahasında Bursaspor'a 81-73 mağlup olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi FMP Beograd'ı da deplasmanda 101-97'lik skorla geçmeyi başaran Manisa Basket, yine lige döndüğünde bu kez Daçka deplasmanında mağlubiyet aldı. Grubunda lider durumda olan kırmızısiyahlılar, ligde ise 2 maç sonunda 3 takımla birlikte son sıraya demir atmış oldu.

KADRODA DEĞİŞİKLİK OLDU

Manisa Basket, ligin henüz ilk haftalarında sezon başında kurmuş olduğu kadroda değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Manisa ekibinin sezon başında kurduğu kadrosundan Freeman Liberty ilk haftadaki performansı sonrası NBA'de Chicago Bulls'a transfer olmuş, Saben Lee ise Maccabi Tel Aviv'le söz kesmişti. Bu gelişmelerin ardından Manisa Basket'te geçtiğimiz hafta sözleşme imzalayan NBA patentli yeni transfer Troy Brown Jr, lisansı yetişmediği için Darüşşafaka karşısında forma giyemedi. 25 yaşındaki şutör guard, bu hafta sonu iç sahada oynanacak Aliağa Petkimspor maçında oynayabilecek.