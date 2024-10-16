Somaspor ligde Basatemür’ü arıyor

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Erman Güraçar yönetiminde ilk 7 haftada 7 puan toplayan Somaspor, eski teknik direktörü Burhanettin Basatemür'ü aradı. Basatemür'ün görevde olduğu 2019-20 sezonunda 13, 2020-21'de 17, 2021-22'de 11, 2022-23'te 8 ve geçen sezon ilk 7 haftalık dilimde 12 puan toplayan Manisa temsilcisi, BAL'dan 2. Lig'e kadar yükselip, birçok oyuncusunu üst liglere satarak önemli bonservis bedelleri kasasına koymuştu. Sezon başında deneyimli hocanın Menemen'e gitmesinin ardından siyah-beyazlılar Erman Güraçar'ı teknik patronluğa getirdi ve ilk 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak kötü bir grafik yakaladı.