Taşdemir’in Taylan planı

SÜPER Lig'in 9. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, yıldız oyuncusu Taylan Antalyalı'yı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sezon başında Galatasaray'dan büyük ümitlerle kiralanan, ancak sakatlığı sebebiyle henüz forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta sahanın, milli arada kondisyon eksiğini kapattığı ve Rize önünde forma giyeceği öğrenildi. Seferi'nin kart cezalısı olduğu zorlu karşılaşmada deneyimli teknik adamın, kanatta Brezilyalı Brazao'yu oynatmasına kesin gözüyle bakılırken, orta saha kurgusunu bozup Taylan'ı 11'e monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Ahmet Aslan, Mohammed ya da Fredy'den birini kızağa çekecek tecrübeli çalıştırıcı, Taylan'ı Rize karşısında savunmadan topu ilk yönlendiren isim olarak kurgulamayı planlıyor.

KALECİ GÖKHAN'IN DUYGUSAL SINAVI

SEKİZ sezon formasını giydiği Ç.Rize'den Bodrum FK'ya transfer olan kaleci Gökhan Akkan, şans verildiği takdirde pazartesi günü eski takımına rakip olacak. 2014-2024 yılları arasında Karadeniz ekibinde görev yapan Gökhan sadece bir sezonu Ankaragücü'nde kiralık geçirmişti.