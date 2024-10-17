Arkas Spor maziyi aradı

İzmir'in voleyboldaki köklü ve başarılı ekibi Arkas Spor bu sezon maziyi arıyor. Önceki gün Erkekler CEV Challenge Cup 32'li final turu ikinci maçında Finlandiya'nın Akaa Volley takımına deplasmanda 3-0 mağlup olan mavi-beyazlılar kupaya erken veda etti. İlk müsabakayı da İzmir'de 3-1 kaybeden lacivert-beyazlılar, iyi başladığı sezonda Avrupa'dan erken koptu. Sezona Süper Kupa ve Balkan Kupası'nı alarak başlayan Arkas Spor, ligde de ikide sıfır çekerek en kötü sezon başlangıcını sergilemişti.

ÇEKİLME KARARI ETKİLEDİ

Arkas Spor'un bu düşüşünde mavi-beyazlı yönetimin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada etkili oldu. Kurmayların önümüzdeki sezondan itibaren Efeler Ligi'nden çekilme kararının sonrasında Arkas Spor henüz galibiyetle tanışamadı. Arkas, Efeler Ligi'nde pazar günü Cizre'ye konuk olacak.