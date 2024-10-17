Balıkesirspor’dan yumruk açıklaması

BALIKESIRSPOR yönetimi, geçen hafta sonu oynanan Amasyaspor FK ile Balıkesirspor mücadelesini yayınlayan Amasyaspor FK YouTube kanalının yapmış olduğu, "Kendi teknik direktörüne yumruk attı" anonsuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaptı. Kulüp, futbolcu Yiğit Epözdemir ile Teknik Direktör Levent Eriş'in kavga ettiği iddialarını yalanlandı. Son maçlarda takımın kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen açıklamada, "Basına yansıdığı ve maç yayınında spikerin söylediği gibi, özellikle futbolcumuz Yiğit Epözdemir'in teknik direktörümüz Levent Eriş ile kavga ettiği, yumruk attığı iddiası tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.