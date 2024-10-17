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Haberler Spor Merkezefendi’ye iki ABD’li umut oldu

Merkezefendi’ye iki ABD’li umut oldu

Denizli’ye yeni gelen Cook ve Cooper iki maçta da alkış aldı

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi’ye iki ABD’li umut oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in iki yeni Amerikalı sporcusu performanslarıyla umut oldu. Teknik heyetin sezon öncesi kampında performansından memnun kalmadığı Noah Thamson ve Javon Franklin'le yollarını ayıran Denizli temsilcisi iyi bir planlama örneği sergileyerek NBA'de boy göstermiş Tyler Cook ve Clevaland Cavaliers'ın kolej takımında mücadele etmiş Sharife Cooper'la sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalamıştı.

TOPLAM 46 SAYI ATTILAR

Takıma yeni katılan Cook ve Cooper'ın iki maçtaki performansları gelecek adına Denizli ekibini sevindirdi. Son hafta Karşıyaka'ya konuk olan Merkezefendi'de iki Amerikalı rakip potaya tam 46 sayı bıraktılar. Cook 23 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 2 blokla karşılaşmayı tamamlarken Amerikalı Sharife Cooper 23 sayı, 5 ribaund, 6 asistle mücadele etti.

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