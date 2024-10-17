Taşdemir’in B planı

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in pazartesi oynanacak Çaykur Rizespor maçı için B planı hazır. Eksiklerle başı dertte olan Muğla ekibinde hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın apandisit ameliyatı olması nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacağının öğrenilmesi üzerine Taşdemir, yeni bir strateji denemeye hazırlanıyor. Seferi'nin de Kasımpaşa maçında kırmızı kart görerek Rize maçında sahadaki yerini alamayacak olması nedeniyle yeni bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Rize karşısına Puşcaş ile Dimitrov ikilisiyle çıkmaya hazırlanan Taşdemir'in bu ikiliden gol bekleyeceği kaydedildi.

HATAYA YER YOK

Bodrum'u önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstür bekliyor. Muğla ekibi, Rize maçının ardından çıkacağı karşılaşmalarda kaderini belirleyecek. Önce gurbette F.Bahçe ile karşılaşacak Muğla ekibi, daha sonra Alanya ve Antalya ile kapışacak. Sonraki hafta evinde Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum, bu zorlu periyotta son olarak ligin flaş takımı Samsun ile kapışacak. Bu 5 maçtan toplayacağı puanlarla ligdeki yerini belirleyecek yeşil-beyazlılar, hata yapmak istemiyor.

SÜLEYMAN KAYIPLARA KARIŞTI

BODRUM Futbol Kulübü'nün son 4 sezondur formasını giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Özdamar, geçtiğimiz sezon sakatlanarak ameliyat olmuştu. Uzun süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli savunma oyuncusunun ne zaman sahalara döneceği belirsizliğini koruyor. Kulüpten deneyimli oyuncunun durumuna ilişkin bir açıklama gelmezken, devler arenasındaki ilk 8 maçı kaçıran tecrübeli savunmacının 2025 yılına kadar Bodrum FK ile kontratı bulunuyor.