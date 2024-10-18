Aliağa FK’da parola galibiyet

NESİNE 3. Lig'de hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Aliağa FK'da Mesut Toros ilk galibiyetini istiyor. Geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Toros, ilk maçından galibiyet elde edememişti. Pazarspor ile berabere kalan Toros ve öğrencileri, haftayı 10 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Hafta sonu Karabük İ.Y ile karşılaşacak Aliağa FK, Toros önderliğindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Geçen sene Batman Petrol ile 2. Lig'e çıkma başarısını yaşayan 'şampiyon' ünvanlı teknik adam, 3 puanı hanesine yazdırarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Aliağa FK Teknik Direktörü Mesut Toros, "Oyuncularıma güveniyorum, çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Takımım başında alacağım ilk galibiyet hepimize motivasyon olacak" dedi.