S üper Lig'de sezona iyi başlayan Göztepe ve Bodrum FK dışında alt liglerde mücadele eden Ege ekipleri zirveye ambargo koydu. Birinci Lig, İkinci Lig ve Üçüncü Lig maratonuna hızlı bir giriş yapan dokuz Ege temsilcisi direkt şampiyonluk potası içinde kendine yer edindi. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Manisa FK, Birinci Lig'deki tek Egeli olarak dikkat çekerken, 8 hafta sonunda 14 puan topladı. Siyah-beyazlılar, 4. sırada konumlanmasına rağmen lider Kocaeli'nin sadece 2 puan gerisinde yer aldı.

2. LİG'E İZMİR RÜZGARI

İkinci Lig'de zirve yarışına İzmir ekipleri damga vurdu. Beyaz Grup'ta 7 haftada yenilgisiz 15 puan toplayan Altınordu, zirvedeki Kastamonu'yu bir puan geriden takip etti. Kırmızı Grup'ta ise Menemen FK, 6 galibiyet, bir beraberlikle 19 puana ulaşarak averajla zirvede konumlandı. Menemen'i aynı puana sahip Aksaray takip ederken, Bucaspor 1928 ise 16 puanla 3. sırada yer alarak 'Yarışta ben de varım' dedi.

ÜÇ EKİP ZİRVEDE

3. Lig 1. Grup'ta ise Karşıyaka beş galibiyet, bir beraberlikle 16 puan alırken, zirveyi rakibi Bursaspor ile paylaştı. Üçüncü Lig 2. Grup'ta Muğlaspor 14 puanla, 3. Grup'ta ise Ayvalıkgücü 13 puanla zirvede yerlerini aldılar. İkinci Grup'ta Uşakspor 13 puanla Muğla ekibini sadece bir puan geriden takip ederken, Üçüncü Grup'ta ise 10 puana sahip Aliağa FK ise lider Ayvalıkgücü'nün 3 puan altında kendisine 3. sırada yer buldu.