Bodrum’da Puşcaş’a Çizme’den övgü

Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirmesine rağmen oynadığı pozitif futbolla beğeni toplayan Bodrum FK'nın yıldızı George Puşcaş, İtalyanlardan büyük övgü topluyor. Muğla ekibinde kendini bulan ve iki sene sonra yeniden Romanya Milli Takımı'na seçilen Puşcaş, İtalyan medyasının dikkatini çekti. 7 sezon İtalya Ligi'nde top koşturan 28 yaşındaki forvetin eski performansını yakaladığını ifade eden İtalyan basını Rumen forvetin bu formunun devam etmesi durumunda, yeniden Serie A takımları için adının geçeceğini belirtti.

INTER TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

2013-14 sezonunda İnter tarafından keşfedildiğinde geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Puşcaş, daha sonra 8 farklı İtalyan takımının formasını giyip kendisinden beklenen çıkışı yapamamıştı. Sezon başında Genoa'dan ayrılıp Bodrum FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli golcü, 3 kez ağları havalandırıp yeniden Romanya Milli Takımı'ndan davet almıştı.