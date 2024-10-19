Fenerbahçe’nin gözü Antony’de

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirecek olan Fenerbahçe, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Jose Mourinho'nun bağlantılarını da kullanan sarı-lacivertliler, özellikle büyük ekiplerde forma şansı bulamayan yıldızlara yöneldi. Kanarya'da bu kapsamda listenin başına Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Antony çekildi. İngiliz Daily Mail gazetesine göre United, Brezilyalı oyuncusunu bu kış döneminde forma giyebileceği bir takıma kiralamak istiyor. Böylece oyuncunun kendine gelebileceğini ve yaz transfer döneminde de kulüpten kalıcı olarak ayrılabileceğini umuyor. 24 yaşındaki Brezilyalı, forvet ve kanat pozisyonlarında forma giyiyor. Fenerbahçe'nin Ocak ayında United'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Genç oyuncunun da oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve Mourinho faktörü sayesinde Fenerbahçe'yi de düşündüğü gelen bilgiler arasında.