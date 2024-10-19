Kara Kartal’dan Ribeiro hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve ara transferde kadroya 2-3 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu Brezilya'da buldu. Siyah-beyazlıların, top sürme yetenekleri bakımından dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Wesley Ribeiro için kulübü Internacional'le bir görüşme yapacağı öğrenildi. Brezilya'da yayın yapan Globo'nun haberine göre Kartal, Wesley için 7 milyon euroluk bir öneride bulundu ancak Brezilya kulübü bu teklifi geri çevirdi. Brezilya ekibinin, 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için 15 milyo Euro talep ettiği kaydedildi. Öte yandan bu sezon 12 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Gedson Fernandes, Borussia Dortmund'un Türk teknik adamı Nuri Şahin'in radarında. Genç çalıştırıcının, bir süredir Gedson'u izlettirdiği öğrenildi. Alman kulübü, Beşiktaş'ın hem ligdeki hem de Avrupa'daki karşılaşmalarını takip ediyor. Ancak siyah-beyazlıların ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmadığı öğrenildi.