KSK’de kriz büyüyor

İzmir ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın içinde bulunduğu mali ve yönetimsel kriz gün geçtikçe büyüyor. Yeşilkırmızılılarda 93 milyon TL'ye ulaşan vergi borcu yönetimin belini bükerken, basketbol takımı oyuncularının ay sonunda serbest kalma tehlikesi bulunuyor. 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa oynayan futbol takımında şimdilik ekonomik sorun bulunmazken, Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kuran Karşıyaka Basketbol Takımı, önümüzdeki hafta içi Avrupa deplasmanına yabancı oyuncuları olmadan gidebilir.

POTADA VEDALAR YAŞANACAK

İki buçuk sezondur yeşil-kırmızılılarda forma giyen deneyimli oyuncu Thomas Akyazılı takımdan ayrılırken, vedaların özellikle yabancılar özelinde artması bekleniyor. Hatta yabancı oyunculara ödeme yapılmazsa önümüzdeki hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Rodos deplasmanına gitmeme tehlikesinin bulunduğu ve KSK'nin sadece yerli oyuncularla Yunanistan'a gitme ihtimalinin doğduğu da belirtildi.

ERGÜLLÜ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü'nün başkanlık döneminde cebinden yaklaşık 60 milyon TL'nin üzerinde para harcadığı ve kendisine destek verilmezse görevi bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında. Ergüllü'nün seçimli olağanüstü genel kurula gitme ihtimalini cebinde bulundurduğu öğrenildi. İkinci seçenek olarak ise mevcut yönetimde bulunan iş insanlarının imza yetkisi verip vergi borçlarını üstlenme konusunda destek vermesi halinde Ergüllü'nün yola devam edeceği öğrenildi. Ayrıca yönetim kanadında da istifaların sürmesi bekleniyor.