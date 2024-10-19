Merkezefendi Bld. Denizli ilk peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Beşiktaş bu sezon ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, tüm Denizlili basketbolseverleri maçta takımlarının yanında olmaya davet etti. Artık çıkışa geçme zamanının geldiğini ifade eden Deveciler, "Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak bu maça iyi hazırlandık. Tribünlerin desteği ile bu hafta galibiyetle tanışmak istiyoruz. Teknik heyet ve oyunculara güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.