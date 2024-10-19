Potada derbi ateşi

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası bugün Ege derbisine sahne olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'nda Manisa Basket ve Aliağa Petkimspor karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk İzmir ekibinin bir galibiyet, bir de mağlubiyeti bulunurken ev sahibi Manisa Basket ise oynadığı 2 maçta da henüz galibiyet alamadı. Aliağa Petkimspor, rakibini yenerek ilk deplasmanda galibiyetini almayı hedeflerken, ev sahibi ekip Manisa Basket ise taraftarlarının desteği ile bu sezonki ilk galibiyetiyle tanışmak istiyor.

AVRUPA'RA FIRTINA GİBİLER

Yaz döneminde transfer ettiği Saben Lee ve Javon Freeman-Liberty'i Avrupa'daki müthiş performansları sonrası Euroleague ve NBA'e uğurlayan Manisa Basket'te yeni transfer Troy Brown Jr ilk kez bu maçta forma giyecek. Ülkemizi Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'nde birlikte temsil eden Manisa Basket ile Aliağa Petkim, yurtdışında ikide iki yaptı. Manisa Basket, 22 Ekim Salı günü Yunan Peristeri'yi ağırlarken, Petkim ise İspanyol Unicaja Malaga'ya konuk olacak.