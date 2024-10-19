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Haberler Spor Sahası yok, başarısı çok

Sahası yok, başarısı çok

Temmuz ayında tesislerden çıkarılan Manisa FK akademisi zor şartlara rağmen milli takımlara 3 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor.

LEVENT ARIÖZ
Sahası yok, başarısı çok

Temmuz ayında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla Halil Onultmak ve Tevfik Lav Tesisleri'nden çıkarılan Manisa FK akademisi futbolcuları, her türlü zorluğa rağmen milli takım seviyesine kadar yükselmeyi başarıyor. Bu sezon A takımda da süre alan Umut Erdem ve Efe Taylan Altunkara'nın U20 Milli Takımı'na seçilmesinin ardından, genç kaleci Burak Efe Adıgüzel de U15 Millî Takımı'nın 28-31 Ekim tarihlerinde Kebele'de Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

FARKLI STATLARDA GÖÇEBE

Siyah-Beyazlıların akademi ekipleri Manisa'nın farklı sahalarında rakiplerini ağırlamak zorunda kalırken, tüm alt yaş gruplarındaki liglerde ayakta kalmaya çalışıyor. Elit U17 A Ligi'nde siyahbeyazlılar 13 puanla 13. sırada, U16'da ise 3 puanla 6. basamakta yer alırken, U15'te Altınordu'nun ardından ikinci durumda bulunuyor.

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