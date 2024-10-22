Aliağa FK zincir kırdı

NESINE 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK, 2 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyet almayı başardı. İzmir ekibinin başında ilk galibiyetini alan Mesut Toros, Karabük maçındaki performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Toros, "Sahada gösterilen mücadele, takım ruhu ve azim bizleri hak ettiğimiz sonuca ulaştırdı. Her bir oyuncumuzun performansı ve katkısı maçı kazanmamızda büyük rol oynadı. Bu galibiyet, sadece puan tablosuna değil, camiamıza da moral ve motivasyon olarak yansıyacaktır. Takım üzerinde yeni bir oyun felsefesi ve oyun sistemi oturtmaya çalışıyoruz, oyuncularımızın da kısa sürede bizlere olumlu geri bildirim vermesi çok önemliydi. Önümüzdeki maçlarda da aynı inanç ve kararlılıkla sahaya çıkıp mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.