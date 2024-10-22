Altekma telafi etti

VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. haftanın kapanış karşılaşmasında Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Sezonun ilk maçında İzmir derbisinde Arkas Spor'u 3-2'lik skorla yenen Altekma, geçtiğimiz hafta ise Alanya Belediyespor'a aynı skorla mağlup olmuştu. Evinde oynadığı ikinci maçta Bursa BŞB'yi konuk eden İzmir temsilcisi bu kez 3-1 ile galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-19'luk skorla aldı. İkinci sette de hız kesmeyen Altekma, 25-23 ile skoru 2-0 yaptı. Başa baş giden üçüncü seti konuk ekip 22-25 aldı. Büyük heyecana sahne olan dördüncü setin son bölümünde daha az hata yapan Altekma, seti 33-31, maçı da 3-1 alarak puanını 6 yaptı. Alanya ise 6 puanda kaldı.