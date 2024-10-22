Arkas sıfır çekti

Türk voleybolunun lokomotif kulüplerinden olan Arkas Spor, gerileme dönemine girdi. Sayısız başarı ve kupalar kazanan ülkemizi defalarca Avrupa'da başarıyla temsil eden lacivert-beyazlılar, bu sezon kayıplara karıştı. Sezon öncesi Süper Kupa ve Balkan Kupası'nı kazanan İzmir temsilcisi, iyi bir görüntü ortaya koydu. Ancak yeni sezonun başlamasıyla birlikte rüzgar tersine döndü. Yönetim kurulunun gelecek sezon Efeler Ligi'nden çekilerek 2. Lig'de gençlerle yollarına devam edeceklerini açıklamasından sonra Arkas galibiyet alamadı. Lige İzmir derbisinde Altekma'ya 3-2 mağlup olarak giriş yapan lacivert-beyazlılar, sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-1 ve son olarak önceki gün Cizre Belediyespor'a 3-2 yenildi.

AVRUPA'YA ERKEN VEDA

Henüz galibiyet alamayan Arkas Spor, rakiplerine 9 set verirken, 5 set alabildi. Şu anda topladığı 2 puanla 10. sırada yer alan Arkas, korkulu rüya görmeye başladı. Balkan Kupası'nı kazanarak CEV Challenge Kupası'nda yer alma hakkı kazanan Altekma, burada umduğunu bulamadı ve ilk turdan elendi. Akaa Voley ile eşleşen İzmir ekibi sahasında 3-1, deplasmanda ise 3-0 yenilerek Avrupa'ya erken veda etti. Arkas Spor'un toparlanarak ligi iyi bir yerde bitirmek istediği öğrenildi.