Balıkesirspor hasret bitirdi

NESINE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, kötü gidişe evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek son verdi. Grupta oynadığı 7 karşılaşmada dördüncü galibiyetini alan kırmızı-beyazlı Balıkesir temsilcisi 12 puana ulaşarak Play-Off hattına dönerken, liderlik yarışından da kopmadı. Balıkesirspor'da son haftalarda yaşadığı kötü gidiş sonrası eleştiri oklarının hedefinde olan deneyimli teknik direktör Levent Eriş de alınan bu galibiyetle birlikte rahat bir nefes aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, alınan galibiyetin çok önemli olduğunu ve çıkışı sürdüreceklerini söyledi.