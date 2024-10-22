Manisa fırsat tepti

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli aranın ardından Iğdır FK'ya konuk olan Play-Off potasındaki Manisa Futbol Kulübü, zorlu deplasmandan 1-0 yenik ayrılıp ikinci sıraya yükselme fırsatını kullanamadı. Henüz 20'nci dakikada Awuku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar 29'uncu dakikada yediği golle sahadan puansız ayrıldı.

OYUN PLANI DEĞİŞTİ

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, bir kişi eksik kalmaları nedeniyle oyun planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Dezavantajlar yaşadıklarını belirten Çavuş, "Karttan sonra oyun planımız ister istemez değişti. Takım ikinci yarı daha kontrollü oynamaya çalıştı. Eksik olunca bazı oyun dezavantajları ortaya çıkmış oluyor. Bunu olabildiğince kapatmaya, birlikte oyunu ortaya çıkartmaya çalıştık. Belki bir gol de bulabilirdik, oyun farklı bir yere gidebilirdi. Maçı kaybetsek de buradan kendimiz için kazanımlar çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.