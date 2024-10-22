Yıkılmadılar

Nesine 2. Lig'de mücadele eden iki İzmir ekibi Menemen FK ve Altınordu kendi gruplarında sergiledikleri performansla zirve mücadelesine damga vurarak büyük alkış aldı. Menemen temsilcisi Kırmızı Grup'ta zirveyi paylaştığı 68 Aksarayspor'u evinde 2-0 yenerek, 22 puana yükselip 3 puan farkla zirveye kuruldu. Bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 8. maçında 7. galibiyetini aldı. Sadece 1 beraberlik elde eden İzmir ekibi, kulüp tarihinin en başarılı ilk 8 haftasını geride bıraktı. Sezon başında 5 sene çalıştığı Somaspor'dan ayrılıp Menemen FK'nın başına geçen Burhanettin Basatemür ise başarının baş mimarı oldu.

İKİ EKİP DE NAMAĞLUP

Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu da zirve yarışına ağırlığını koydu. Önceki hafta evinde lider Kastamonuspor'u 1-0 yenen kırmızılacivertliler, deplasmanda da ikinci sıradaki Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 mağlup ederek hem seri yakaladı hem de ilk kez dış sahada kazandı. Oynadığı 8 maçta 5. galibiyetini elde eden kırmızı-lacivertliler 3 kez de sahadan beraberlikle ayrılıp tıpkı Menemen FK gibi henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Puanını 18'e yükselterek 2. sıraya adını yazdıran Altınordu gelecek adına taraftarını umutlandırdı.

BASATEMÜR VE ŞAHAN MUTLU

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirtip çok çalışacaklarını ifade eden Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, asla rehavete yer vermeyeceklerini kaydederken, "Sezonun başındayız. Hiçbir şey bitmedi. Biz işimize odaklanacağız. Üzerimizdeki sorumluluğu bilerek yolumuza devam etmeliyiz" dedi. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan ise çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Maça iyi hazırlanarak geldik ve karşılığını aldık. Takımımı kutluyorum, galibiyetlerin devamını getireceğiz" dedi.