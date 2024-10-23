Alperen’den tarihi imza

Milli basketbolcu Alperen Şengün, takımı Houston Rockets ile 185 milyon dolarlık 5 yıllık yeni kontrata imza attı. NBA takımlarından Houston Rockets'ta oynayan 22 yaşındaki milli basketbolcu, takımı ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. Anlaşmadan toplam 185 milyon dolar kazanacak olan milli basketbolcu, bu sözleşmeyle birlikte Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu unvanını ele geçirdi. Kontratının son yılında 'oyuncu opsiyonu'na sahip olan Şengün, isterse takımından ayrılarak serbest kalabilecek.

NBA DÜN HABERİ PAYLAŞTI

Konuyla ilgili NBA'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Şengün, son sezonu oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık 5 yıllık sözleşme uzatma anlaşmasına vardı" ifadelerine yer verildi. 22 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Houston'da 21.1 sayı, 9.3 ribaund, 5.0 asist ve 1.2 top çalma ortalaması yakalamıştı.