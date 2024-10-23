Aras Kargo gülmeyi unuttu

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftası hafta içi mesaisinde Aras Kargo, sahasında Kuzeyboru'ya 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ilk kez mücadele ettiği Sultanlar Ligi'nde henüz galibiyet alamazken, üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Maça iyi başlayan İzmir ekibi, ilk seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan konuk takım, 25-18'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette iki takım da iyi bir oyun ortaya koydu. Son anlarda oyuna ağırlığını koyan Kuzeyboru seti 25-22 kazandı: 1-2. Dördüncü set nesefleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Aras uzun süre maçı önde götürse de son anlarda hata yapmayan Kuzeyboru seti 27-25 maçı da 3-1 kazandı. Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da ligin yeni ekiplerinden Zerenspor'u konuk edecek.