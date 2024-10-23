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Bal-Kes’te Eriş ile yollar ayrıldı

HABER MERKEZİ
Bal-Kes’te Eriş ile yollar ayrıldı
NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor'da dün şok bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Levent Eriş ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıkan Bal-Kes'te yönetim kurulunun ilk önemli icraatı takımı deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'e teslim etmek olmuştu ancak bu birliktelik 7 maçın ardından sona erdi. Yönetimin, 7 karşılaşmada alınan 3 mağlubiyetin faturasını Levent Eriş'e çıkardığı kaydedildi. Balıkesir temsilcisinin yönetim kurulu ve Levent Eriş'in karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettikleri belirtilirken, yeni teknik direktörün kim olacağının henüz belli olmadığı gelen haberler arasında.
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