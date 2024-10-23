Bodrum Futbol sonunu getiremedi

SÜPER Lig'de evinde Çaykur Rize'ye 1-0 yenilen Bodrum FK son dakikalarda yıkılıyor. Bu sezon toplamda 5. yenilgisini alan yeşil-beyazlılar evinde oynadığı 3 müsabakayı da maçın bitimine yakın zamanlarda kaybetti. Muğla ekibi sezonun ilk haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 90+7'de yediği golle 1-0 yenildi. Yeşilbeyazlılar, 5. haftada Başakşehir maçında da aynı kaderi yaşadı. Sahasında İstanbul ekibine 90'da ağlarında gördüğü golle 1-0 mağlup olan Bodrum FK, önceki akşam Çaykur Rize'ye de çarpıldı.

"EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ"

RİZE 83'te Sowe'un golüyle Bodrum'dan galibiyetle dönerken, yeşil-beyazlıların yine eli boş kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir son 20 dakikada oynanan oyunun kendilerine yakışmadığını söyleyerek, "Eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.