Denizlispor’u telaş sardı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da işler yolunda gitmiyor. Son 3 maçından mağlup olarak ayrılan Horoz, 9 puanı elinden kaçırdı. Tepeciksor, Ağrı 1970 ve son olarak K.Maraş İstiklal'e yenilen Denizli ekibi, korkulu rüya görmeye başladı. Genç ağırlık bir kadro ile mücadele eden ve bir türlü ekonomik olarak toparlanamayan Denizli temsilcisi, 6 puan ile 12. sırada konumlandı. Ateş hattındaki Edirnespor ile arasında 2 puan bulunan yeşil-siyahlı ekip, ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Denizlispor Teknik Direktörü Çağdaş Mavioğlu, gençlerden oluşan bir kadroları olduğunu belirterek, "Taşlar yerine oturduğu zaman sahada daha başarılı bir takım göreceğiz. Biraz zaman istiyorum" dedi.