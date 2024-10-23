İzmir Çoruhlu kaybetmeyi unuttu

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu, yaklaşık 1 aydır yenilgi yüzü görmüyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir ekibi, son 4 karşılaşmasından 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İlk 3 maçından puansız ayrılan Çoruhlu, daha sora kötü gidişe 'Dur' dedi ve Niğde Bld beraberliğiyle bir seri başlattı. İzmir temsilcisi, daha sonra Edirnespor'u taraftarı önünde mağlup ederken, sonraki hafta Bursa Nilüfer ile berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Polatlı 1926'yı yenen İzmir Çoruhlu, son 1 ayını mağlubiyetsiz kapattı