Denizlispor Mavioğlu’yla devam

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta ilk 4 haftayı yenilgisiz geçen ve 3 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan çıkaran Denizlispor, sonraki 3 haftada oynadığı maçlarda gol dahi atamadı. Denizlispor'daki düşüş sonrası, yeşil-siyahlı taraftarların tepkisi teknik heyete oldu. Büyükçekmece Tepecikspor, Kolibri Ağrı 1970 ve Kahramanmaraş İstiklalspor maçlarında sıfır çekilmesi üzerine teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'na tepkilerin dozu arttı. Başkan Ahmet Yıldırım, tribünlerin tepkilerini anladığını ancak elde ki malzemenin bu olduğunu belirterek, "Jose Moirunho gelse ne yapacak takıma. Elde ki malzeme bu. Hoca mı çıkıp oynayacak. Zorlu maç periyoduna girdik. Çağdaş Hoca ile yola devam edeceğiz. Şimdilik teknik heyet değişikliği düşünmüyoruz" dedi.