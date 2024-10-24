Fethiyeli şampiyon, Tayland yolcusu

MUĞLA Fethiyeli yenilgisiz boksör, UBO Avrupa Dünya ve WBC Orta Doğu Şampiyonu Hasan Kubilay Alcu, 26 Ekim'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek olan 14. Uluslararası Profesyonel Boks Maçı'na gidiyor. 18 yıldır aktif şekilde ringlerde olan ve 2020 yılında profesyonel boksa geçiş yapan Alcu, 26 Ekim Cumartesi akşamı Taylandlı rakibi Yuttana Wongda ile karşılaşacak. Ege Bölgesi'nin tanınan sporcularından olan ve Bangkok'taki Singmanassak Muay Thai School'da gerçekleşecek karşılaşmaya aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Seçkin Alcu ile birlikte gidecek olan Kubilay Alcu, 3 aydır sıkı bir şekilde hazırlandığı bu maçı kazanırsa, Dünya Boxrec sıralamasının hafif ağır sıklet kategorisinde yükselişe geçecek.