Galatasaray ile TFF arasında savaş çıktı

GALATASARAY ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yüksek gerilim yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in ikinci başkanı Metin Öztürk aracılığıyla Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmemesini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ilettiği ancak bu talebin geri çevrilmesi üzerine Özbek'in Hacıosmanoğlu'nun UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile olan yemek davetine katılmayıp protesto etti. Sarı-kırmızılı kulüp ile TFF arasında savaş çıkarken yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmiş, siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği ileri sürülmüştü. Daha sonra da Yunus PFDK'ya sevk edilmişti.