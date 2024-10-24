Zorlansa da istediğini aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefleyen Galatasaray sahasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg karşısında iki farklı performans sergiledi.

Avrupa'da oynadığı son maçta Rigas Skola deplasmanından büyük bir şokla ayrılan sarı-kırmızılılar dün de aynı kötü senaryonun yaşanmasına izin vermedi. Mücadele başlar başlamaz topun hakimiyetini alan Aslan, 5'li savunma ile oyunu geride kabul eden rakibinin üzerine gitti. Karşılaşmaya üçlü savunma sistemi ile başlayan sarı-kırmızılılarda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'a pek iş düşmezken, hücumda yer alan futbolcular ise oldukça üretken bir performans sergiledi.

Kadrosundaki yıldızların kalitesini konuşturduğu akşamda İstanbul temsilcisi henüz ilk yarıdan 3-0'lık skorla 'fişi çekti' demiştik ama...

İKİNCİ YARIDA DURAKSADI

Maçın geri kalanı hiç de beklediğimiz gibi olmadı. Yeteneğinin kısıtlı olmasının yanında savunma ağırlıklı bir oyun oynayan İsveç ekibi, ikinci yarıda sahaya daha farklı bir anlayışla çıktı. İlk yarıda top çeviremeyen, üçüncü bölgede tehlike yaratamayan Elfsborg, ikinci 45 dakikada risk alarak Galatasaray'ın üstüne geldi. Bunun karşılığını ise ikinci yarıya tutuk başlayan Aslan karşısında 52. dakikada attığı golle aldı. Ancak golün ardından sarı-kırmızılıların çehresi değişti. Savunmada ve hücumdaki ritmini kaybeden Aslan, ikinci gole de engel olamadı ve taraftarlarını korkuttu. Neyse ki Yunus'un golüyle korkulan olmadı ve Galatasaray soru işaretleriyle de olsa, zorlansa da istediğini almayı bildi.