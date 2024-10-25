Başakşehir gurbette fena dağıldı

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup oldu. 5. dakikada ceza yayı üzerinden Kucys'un şutunda, kaleci Deniz'den seken topu Svetlin tamamladı: 1-0. 9'da ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı. 30'da Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu: 2-0. 35'te Seslar'ın şutunda, Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. 51'de Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, boş pozisyonda yaptığı rahat vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0. 55'te gelişen Başakşehir atağında, Figueiredo sol kanattan ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çaprazdan sert şutunda topu kaleci çeldi. Ardından savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 64'te Başakşehir gole yaklaştı. Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Rozman kornere çeldi. 75'te Piatek vurdu, kaleciden seken topu Pelkas tamamladı: 4-1. 77'de Brnic'in altı pas önüne gönderdiği topu Kucys gelişine yaptığı vuruşla skoru belirledi: 5-1.