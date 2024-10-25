Bornova 1877 Kılıç’a emanet

NESİNE 3.Lig'de mücadele eden Bornova 1877, teknik direktörlük konusunda Ercan Kılıç'la anlaşma sağladı. Bornova 1877 ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Ekip olarak genç ve dinamik bir kadromuz var. Futbolcularımızın hepsine sonsuz güveniyorum. Başarılı olmak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız" açıklamasında bulundu.

'KULÜP VİZYONUNA UYGUN BİRİ'

56 yaşındaki deneyimli teknik adam daha önce Eskişehirspor, Antalyaspor, İstanbul BBSK, Konyaspor, Alanyaspor ve son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Bornova 1877 Asbaşkanı İsmail Çetin, "Ercan Kılıç hocamız, gerek futbolculuk geçmişi gerekse antrenörlük kariyeriyle kulübümüzün vizyonuna uygun olarak genç oyuncularımızın Türk futboluna kazandırılmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Kendilerine başarılar diliyoruz" ifadesinde bulundu.