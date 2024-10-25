Egeliler zor virajda

Süper Lig'in iki Egeli takımı Göztepe ve Bodrum FK için bu hafta sonu heyecan fırtınası şeklinde geçecek. Göz-Göz yarın saat 19.00'da evinde Trabzonspor'u konuk ederken Bodrum FK ise pazar günü yine aynı saatte Fenerbahçe'nin konuğu olacak. İki Egeli de güçlü rakiplerine karşı sürpriz planlar hazırlıyor. Göz-Göz'de Miroshi, Doğan ve Kubilay'ın sakatlığı bulunurken kart cezalısı olan Dennis takıma dönüyor.

EVİNDEKİ 4 MAÇI DA KAZANAMADI

Sarı-kırmızılılar, son 7 yılda evinde 4 kez karşılaştığı ancak yenemediği Trabzonspor'u bu kez devirerek rakibi karşısındaki şanssızlığı kırmak istiyor. Son olarak İzmir'de rakibini 26 Ağustos 2017'de 3-2'lik skorla mağlup eden Göz-Göz daha sonra oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bu arada Gürsel Aksel Stadı'ndaki maça ilgi büyük. Taraftarlar kombineler dışında satılan biletleri kısa süre içinde tüketti. Deplasman tribüne ayrılan bin 1015 kişilik bilet kontenjanı da tamamen satıldı.

GÖKDENİZ VE CENK SAKATLIĞI ATLATTI

Bodrum'da ise Gökdeniz ve Cenk Şen'in sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Cezası biten Seferi'nin Kadıköy'de 11'de şans bulması bekleniyor. Süper Lig'deki ilk sezonu olmasına rağmen başarılı işler yapan yeşil-beyazlılar, geçen hafta evinde aldığı Ç.Rize maçının telafisini, F.Bahçe karşısında puan veya puanlar alarak yapmak amacında. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Avrupa yorgunu rakibi karşısında kontrataklarla gol aramaya çalışacak