Petkimspor’un gücü yetmedi

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden gelip B Grubu'nda sezona müthiş başlayan Aliağa Petkimspor'un Avrupa'daki 5 maçlık galibiyet serisi son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanında bitti. Elemelerdeki 3 maçı kazandıktan sonra gruba da 2'de 2'yle başlayan İzmir temsilcisi, İspanya'da Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Malaga'ya 112-82'lik skorla mağlup olmaktan kurtulamadı. Petkimspor bu yenilgiye rağmen grupta 3 maçta 2 galibiyetle ikinci sırada yer aldı. Temsilcimiz rakibini 6 Kasım'da Aliağa'da konuk edecek.

'EN İYİ TAKIMLARDAN BİRİ'

Karşılaşmayı değerlendiren antrenör Burak Gören, "Rakibimiz Unicaja'ya hakkını teslim etmem gerek, kadrolarına ve koçlarına çok büyük saygı duyuyorum. Geçen sezon önemli kupalar kazandılar. Unicaja bu ligin en iyi takımlarından biri" dedi. Yine de bugün daha iyi mücadele etmeleri gerektiğini kaydeden başarılı antrenör, "112 sayı yemiş olmamız kabul edilemez. Gruptaki üç maçımızdan ikisini kazanmış olsak bile bugün çok daha iyi oynamamız lazımdı. Böylesine zorlu rakiplere karşı oynamaya alışmamız lazım, tüm bunlar kulüp ve takım olarak gelişim sürecimizin bir parçası" açıklamasını yaptı.