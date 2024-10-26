Alsancak yeşil-kırmızı olacak

iderliğini bugün saat 19.00'da Tokat Belediyesi Plevnespor'u yenerek perçinlemek isteyen Karşıyaka'da taraftarların kritik maça ilgisi büyük. 15 bin kişilik Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın büyük çoğunluğunun dolması bekleniyor. Yönetimin maraton tribünü bilet fiyatlarını 10 TL yapmasının ardından futbolseverler, internet ortamında satılan biletlerin çoğunu tüketti. Bu sezon oynadığı 3 iç saha maçında 6-7 bin ortalamaya oynayan Kaf-Kaf'ın Plevne karşısında sezonun en yüksek taraftar çoğunluğuna ulaşması bekleniyor. Karşıyaka taraftar grupları da sosyal medyada organize olurken, farklı toplanma noktalarından Alsancak Stadı'na giriş yapacak. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde oluşturduğu kadroyla sezona kendi rekorlarını kırarak başlayan Karşıyaka, Tokat temsilcisini de taraftar desteğiyle yenerse 21 yıl sonra ilk kez art arda 7 galibiyete ulaşacak. Kaf- Kaf son olarak şampiyon olduğu 2002- 2003 sezonunda 7'de 7 yapmıştı.