Göztepe 25 yıl sonra parkelere dönüyor

Bu sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol takımı, 25 yıllık aranın ardından bugün ilk maçına çıkacak. Sezon öncesi verimli bir hazırlık dönemi geçiren Göztepe, bugün ilk hafta maçında deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Göztepe bu karşılaşmanın ardından evindeki ilk maçına ise önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Basket karşısında çıkacak. 8 takımlı grupta ilk 2 sıra doğrudan final grubuna kalacak. 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler ise final grubuna kalmak için Play-Off oynayacak. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi de yıllar sonra geri döndüğü basketbolda üst lige yükselmek için ter dökecek.