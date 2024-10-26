Potada zorlu hafta

Basketbol Süper Ligi'nin iki İzmirlisi bugün zorlu karşılaşmalarda galibiyet arıyor. Ligde bu sezon çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan Aliağa Petkimspor, 3'te 3 yapan güçlü rakiplerinden Anadolu Efes'le evinde rakip olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Konuk Anadolu Efes'te Euroleague'deki Olimpia Milano deplasmanında sakatlanan guard Shane Larkin forma giymeyecek. Petkimspor, ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemeler ve grupta çıktığı 5 maçı kazandıktan sonra ilk yenilgisini hafta içinde son şampiyon Unicaja Malaga deplasmanında İspanya'da almıştı. Petkim, güçlü rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

TEK EKSİK MCDERMOTT

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasından mağlup ayrıldıktan sonra oynadığı son iki maçı kazanan Karşıyaka ise Beşiktaş'a konuk olacak. BJK Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlığı süren McDermott görev yapamayacak. Beşiktaş da Karşıyaka gibi bu sezon ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmanın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da hafta içinde takıma geciken maaşlarının ödemesi yapılıp moral aşılanmıştı.